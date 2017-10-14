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У "Борисполі" затримали опозиційного журналіста з Азербайджану

Субота, 14 жовтня 2017, 20:22

В аеропорту "Бориспіль" затримали азербайджанського журналіста Фікрета Гусейнова. 

Про це повідомила виконавчий директор ІМІ та представниця України у міжнародній організації "Репортери без кордонів" Оксана Романюк, пише "Радіо Свобода".

"Він приїхав в Україну у приватній справі, для зустрічі з друзями. Виявилося, що влада Азербайджану подала його у розшук. Згідно з процедурою, його затримали в аеропорту", - зазначила Романюк.

Вона додала, що йому інкримінують незаконний перетин кордону Азербайджану у 2008 році.

"Зараз він перебуває у СІЗО, готується депортація", – зазначила Романюк. 

 

У Держприкордонслужбі інформацію про затримання Гусейнова підтвердили, його передали до Нацполіції. За даними ДПСУ, Гусейнов перебував у розшуку "Інтерполу" за незаконну міграцію та шахрайство. 

У поліції Київщини зазначили, що журналіста мають доправити до ізолятора тимчасового утримання, а у понеділок має  відбутися судове засідання у справі про його можливу екстрадицію.

Фікрет Гусейов залишив Азербайджан 10 років тому після того, як його викрали і жорстоко побили. Викрадачів не знайдено.

Гусейнов отримав громадянство Нідерландів і співпрацює із опозиційним телеканалом "Туран", що транслюється з-за кордону.

Головний редактор "Туран ТВ" Ганімат Заідов повідомив, що Гусейнова переслідує влада Азербайджану через опозиційну діяльність та політичний активізм, пише "Громадське". 

У 2012 Заідов та інші відкрили першу незалежну телепрограму, що транслювали з Туреччини через турецький канал "Азербайджан Саат".

"Гусейнов з перших днів бере участь у цій програмі. У жовтні 2016 відкрили перший незалежний телеканал "Туран ТВ", який мовить через супутник, Гусейнов  працює і на ньому. Крім журналістики він займається громадською діяльністю: у вересні минулого року політемігранти з Азербайджану заснували в Європі Рух АНД (Демократія в ім'я Азербайджану) і Фікрет Гусейнов — один з засновників руху. Ось чому влада переслідує його", - зазначає Заідов.

За його словами, Гусейнову довелося покинути країну і він емігрував до Нідерландів у 2008-му році. Але продовжував співпрацю з газетою "Азадлиг" (єдина незалежна газета в Азербайджані), де працював з 2003-го року. 

Гусейнов є громадянином Нідерландів з 2014-го року.

 

Заідов заявляє, що про міжнародний розшук нічого раніше відомо не було, а до Києва Гусейнов їздив часто - готувався до відкриття українського бюро телеканалу "Туран ТВ".

Теми: АзербайджанЗМІ
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