Поліція нарахувала на Марші Слави 10 тисяч учасників

Участь у Марші Слави в Києві взяли близько 10 тисяч осіб, захід відбувся без порушень правопорядку.

Про це заявив начальник ГУ Нацполіції Києва Андрій Крищенко, повідомляє прес-служба НП.

За словами Крищенка, за порядком у Києві стежили 4500 співробітників поліції та Нацгвардії.

"За приблизними підрахунками, до маршу долучилися близько 10 тисяч осіб. Порушень правопорядку зафіксовано не було", - зазначив він.

Як повідомив перший заступник глави МВС Сергій Яровий, основний акцент правоохоронці зробили "на роботі антиконфліктних груп, патрульної поліції та тактичних підрозділів".

Поліція працюватиме у посиленому режимі до завершення всіх заходів, повідомили у столичному главку НП.

Як відомо, Марш Слави, у якому за різними оцінками брали участь від 13 до 20 тис. осіб, відбувся на центральних вулицях Києва та завершився на Контрактовій площі концертом на честь 75-річчя УПА та Дня захисника України.

Українська правда