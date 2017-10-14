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Поліція нарахувала на Марші Слави 10 тисяч учасників

Субота, 14 жовтня 2017, 21:31

Участь у Марші Слави в Києві взяли близько 10 тисяч осіб, захід відбувся без порушень правопорядку. 

Про це заявив начальник ГУ Нацполіції Києва Андрій Крищенко, повідомляє прес-служба НП.

За словами Крищенка, за порядком у Києві стежили 4500 співробітників поліції та Нацгвардії.

"За приблизними підрахунками, до маршу долучилися близько 10 тисяч осіб. Порушень правопорядку зафіксовано не було", - зазначив він. 

Як повідомив перший заступник глави МВС Сергій Яровий, основний акцент правоохоронці зробили "на роботі антиконфліктних груп, патрульної поліції та тактичних підрозділів". 

Поліція працюватиме у посиленому режимі до завершення всіх заходів, повідомили у столичному главку НП.

Як відомо, Марш Слави, у якому за різними оцінками брали участь від 13 до 20 тис. осіб, відбувся на центральних вулицях Києва та завершився на Контрактовій площі концертом на честь 75-річчя УПА та Дня захисника України. 

Українська правда 

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Теми: Київполіція
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