Молдова підтвердила загибель своїх громадян у Кот-д'Івуарі

Четверо громадян Молдови загинули у результаті аварії вантажного літака біля Абіджана (Кот-д`Івуар).

Інформацію про це підтвердили у Міністерстві закордонних справ і євроінтеграції, повідомляє Укрінформ.

За словами прес-служби відомства, усього на борту літака знаходилися 10 осіб, шестеро з яких – піддані Молдови.

Також повідомляється, що інші потерпілі доставлені у місцеві лікарні.

Як відомо, у суботу, 14 жовтня літак, який транспортував вантаж для французької армії, упав в Атлантичний океан біля узбережжя Кот-д`Івуару.