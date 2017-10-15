Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Молдова підтвердила загибель своїх громадян у Кот-д'Івуарі

Неділя, 15 жовтня 2017, 02:11

Четверо громадян Молдови загинули у результаті аварії вантажного літака біля Абіджана (Кот-д`Івуар).

Інформацію про це підтвердили у Міністерстві закордонних справ і євроінтеграції, повідомляє Укрінформ.

За словами прес-служби відомства, усього на борту літака знаходилися 10 осіб, шестеро з яких – піддані Молдови.

Також повідомляється, що інші потерпілі доставлені у місцеві лікарні.

Як відомо, у суботу, 14 жовтня літак, який транспортував вантаж для французької армії, упав в Атлантичний океан біля узбережжя Кот-д`Івуару.

"Українська правда" в Threads

Теми: Кот-д'ІвуарФранціякатастрофи
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома

У Румунії фермери блокують рух вантажівок на пункті пропуску з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Кот-д'Івуар
У Кот-д`Івуарі розбився літак: є жертви
Верховна Рада легалізувала миротворців у Кот-д'Івуарі
Українські миротворці у Кот-д’Івуарі перебувають незаконно
Останні новини
20:28
У Facebook виявили понад 100 фейкових роликів від імені Сунака
20:20
Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома
19:52
Байден: США передали Ірану приватне повідомлення про напади хуситів
19:46
Зеленський поговорив із лідерами коаліції Болгарії
19:33
Туск: Очікуватиму від України допомоги у вирішенні ситуації на кордоні
19:25
відеоЗеленський обговорив із главою МЗС Франції спільне виробництво дронів і артилерії
19:05
У США продовжують заборону на польоти літака Boeing 737 MAX 9 – Reuters
18:49
Найбільше атак відбито в суботу на Мар’їнському і Авдіївському напрямках – Генштаб
18:45
ЗМІ: Двох українців не пустили до Німеччини з Польщі
18:38
У неділю в Україні невеликий сніг, морози до -18°
Усі новини...
Реклама: