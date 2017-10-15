В Австрії відбудуться дострокові парламентські вибори

Дострокові вибори до національної ради (парламенту) пройдуть в неділю.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на австрійські ЗМІ.

Повідомляється, що за підсумками голосування визначиться новий канцлер країни.

За цей пост будуть боротися три основних кандидати: голова Соціал-демократичної партії Австрії (СДПА) Крістіан Керн, міністр закордонних справ і голова Австрійської народної партії (АНП) Себастьян Курц і лідер Австрійської партії свободи (АПС) Хайнц-Крістіан Штрахе.

Усього у виборах візьмуть участь 16 політичних сил.

Парламентські вибори мали пройти восени 2018 року, але у травні 2017 року після розпаду правлячої коаліції СДПА і АНП голова МЗС Себастьян Курц запропонував дострокове голосування.

Як відомо, Австрія оскаржуватиме наданий Єврокомісією дозвіл на фінансоване Росією розширення АЕС "Пакш" в Угорщині.