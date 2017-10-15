Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Австрии состоятся досрочные парламентские выборы

Воскресенье, 15 октября 2017, 02:37

Досрочные выборы в национальный совет (парламента) пройдут в воскресенье.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на австрийские СМИ.

Сообщается, что по итогам голосования определится новый канцлер страны.

За этот пост будут бороться три основных кандидата: председатель Социал-демократической партии Австрии (СДПА) Кристиан Керн, министр иностранных дел и глава Австрийской народной партии (АНП) Курц и лидер Австрийской партии свободы (АПС) Хайнц-Кристиан Штрахе.

Всего в выборах примут участие 16 политических сил.

Парламентские выборы должны пройти осенью 2018 года, но в мая 2017 года после распада правящей коалиции СДПА и АНП глава МИД Курц предложил досрочное голосование.

Как известно, Австрия будет оспаривать предоставленное Еврокомиссией разрешение на финансируемое Россией расширение АЭС "Пакш" в Венгрии.

Темы: Австриявиборы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россияне бьют "Шахедами" по позициям на линии фронта

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Все новости...
Австрия
Райффайзен откладывает выход из России: Австрия защищает связи с Москвой
Нейтральная Австрия присоединится к европейской инициативе защиты неба
Нейтральные страны не могут поддержать гарантии безопасности для Украины – канцлер Австрии
Последние новости
05:57
В Белгороде объявляли ракетную опасность
05:18
ISW: Россияне бьют "Шахедами" по позициям на линии фронта
04:00
Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"
03:01
США нанесли новые удары по хуситам в Йемене
02:44
Лидер республиканцев в Сенате: вопрос о финансировании Украины рассмотрят на следующей неделе
02:04
Воздушные силы предупреждали об активности вражеской тактической авиации на востоке
01:20
СМИ: В Хмельницкой области прогремели взрывы
01:11
В Московской и Ленинградской областях РФ перехватывали беспилотники
01:00
ОбновленоВоздушные силы сообщали об ударных БпЛА
00:43
На востоке страны была объявлена ракетная опасность
Все новости...
Реклама: