В Австрии состоятся досрочные парламентские выборы

Досрочные выборы в национальный совет (парламента) пройдут в воскресенье.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на австрийские СМИ.

Сообщается, что по итогам голосования определится новый канцлер страны.

За этот пост будут бороться три основных кандидата: председатель Социал-демократической партии Австрии (СДПА) Кристиан Керн, министр иностранных дел и глава Австрийской народной партии (АНП) Курц и лидер Австрийской партии свободы (АПС) Хайнц-Кристиан Штрахе.

Всего в выборах примут участие 16 политических сил.

Парламентские выборы должны пройти осенью 2018 года, но в мая 2017 года после распада правящей коалиции СДПА и АНП глава МИД Курц предложил досрочное голосование.

Как известно, Австрия будет оспаривать предоставленное Еврокомиссией разрешение на финансируемое Россией расширение АЭС "Пакш" в Венгрии.