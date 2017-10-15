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Українець Коробов виграв шаховий Кубок європейських клубів

Неділя, 15 жовтня 2017, 05:17
Українець Коробов виграв шаховий Кубок європейських клубів
Укрінформ

Український гросмейстер Антон Коробов у складі команди "Глобус" став переможцем європейського клубного турніру.

Про це повідомляє Укрінформ.

В активі нашого спортсмена – 2,5 очка із 3, загалом на рахунку чемпіонів – 12 балів із 14 можливих.

З медалями завершили змагання й інші українські гросмейстери – Павло Ельянов (3 очки з 6) та Юрій Криворучко (6 балів з 7 – найкращий результат на Кубку) виграли "срібло" у складі "Алкалоїда".

Успішно виступили і жінки – Наталія Жукова (5 пунктів із 7) з клубом "Боса Нова" стала третьою, а Ганна Ушеніна (2 бали з 6) – фінішувала четвертою з "Югрою".

Як відомо, наші шахісти пропонують ввести урок шахів до шкільної програми.

Теми: Українаспорт
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