Українець Коробов виграв шаховий Кубок європейських клубів

Український гросмейстер Антон Коробов у складі команди "Глобус" став переможцем європейського клубного турніру.

Про це повідомляє Укрінформ.

В активі нашого спортсмена – 2,5 очка із 3, загалом на рахунку чемпіонів – 12 балів із 14 можливих.

З медалями завершили змагання й інші українські гросмейстери – Павло Ельянов (3 очки з 6) та Юрій Криворучко (6 балів з 7 – найкращий результат на Кубку) виграли "срібло" у складі "Алкалоїда".

Успішно виступили і жінки – Наталія Жукова (5 пунктів із 7) з клубом "Боса Нова" стала третьою, а Ганна Ушеніна (2 бали з 6) – фінішувала четвертою з "Югрою".

Як відомо, наші шахісти пропонують ввести урок шахів до шкільної програми.