Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Украинец Коробов выиграл шахматный Кубок европейских клубов

Воскресенье, 15 октября 2017, 05:17
Украинец Коробов выиграл шахматный Кубок европейских клубов

Украинский гроссмейстер Антон Коробов в составе команды "Глобус" стал победителем европейского клубного турнира.

Об этом сообщает Укринформ.

В активе нашего спортсмена – 2,5 очка из 3, всего на счету чемпионов – 12 баллов из 14 возможных.

С медалями завершили соревнования и другие украинские гроссмейстеры – Павел Эльянов (3 очка из 6) и Юрий Криворучко (6 баллов из 7 – лучший результат на Кубке) выиграли "серебро" в составе "Алкалоид".

Успешно выступили и женщины – Наталья Жукова (5 пунктов из 7) с клубом "Босса Нова" стала третьей, а Анна Ушенина (2 балла из 6) – финишировала четвертой с "Югрой".

Как известно, наши шахматисты предлагают ввести урок шахмат в школьную программу.

Темы: Украинаспорт
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россияне бьют "Шахедами" по позициям на линии фронта

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Все новости...
Украина
Польша закроет границу с Украиной, если ЕС не продлит зерновой запрет − Моравецкий
Украина освободила больше территории за месяц, чем РФ захватила за год − глава МИ6
Защитники выбивают врага на таврийском направлении − Тарнавский
Последние новости
05:57
В Белгороде объявляли ракетную опасность
05:18
ISW: Россияне бьют "Шахедами" по позициям на линии фронта
04:00
Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"
03:01
США нанесли новые удары по хуситам в Йемене
02:44
Лидер республиканцев в Сенате: вопрос о финансировании Украины рассмотрят на следующей неделе
02:04
Воздушные силы предупреждали об активности вражеской тактической авиации на востоке
01:20
СМИ: В Хмельницкой области прогремели взрывы
01:11
В Московской и Ленинградской областях РФ перехватывали беспилотники
01:00
ОбновленоВоздушные силы сообщали об ударных БпЛА
00:43
На востоке страны была объявлена ракетная опасность
Все новости...
Реклама: