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АТО: Обстріли Приморського та Луганського напрямків, втрат немає

Неділя, 15 жовтня 2017, 06:21
АТО: Обстріли Приморського та Луганського напрямків, втрат немає
Газета "День"

Російсько-окупаційні війська продовжили обстріли позицій української армії 14 жовтня, концентруючи активність, здебільшого, на Приморському та Луганському напрямках.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Так, увечері ворог двічі з кулеметів бив по наших укріпленнях біля Кримського, а неподалік Лобачевого застосовував стрілецьку зброю. 

На Приморському напрямку близько 18 години окупанти відкривали вогонь з озброєння БМП та протитанкового гранатомету по околицях Водяного. З автоматичного гранатомету проросійські найманці обстрілювали укріплення сил АТО у районі Талаківки. 

На Донецькому напрямку під вогнем великокаліберних кулеметів противника опинились позиції Збройних Сил України біля Авдіївки, Новоселівки Другої, та двічі на підступах до Зайцевого.

 Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 23 рази порушили перемир’я. Під час 21 обстрілу наші військові вогнем з піхотного озброєння примушували противника до миру.

За добу, що минула, ворог не застосовував міномети та інше важке озброєння. Унаслідок бойових дій втрат серед українських воїнів немає.

Українська правда 

Теми: АТО
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