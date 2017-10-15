АТО: Обстрелы Приморского и Луганского направлений, потерь нет

Российско-оккупационные войска продолжили обстрелы позиций украинской армии 14 октября, концентрируя активность, в основном, на Приморском и Луганском направлениях.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Так, вечером враг дважды из пулеметов бил по нашим укреплениям возле Крымского, а около Лобачевого применял стрелковое оружие.

На Приморском направлении после 18 часов оккупанты открывали огонь из вооружения БМП и противотанкового гранатомета по окрестностям Водяного. С автоматического гранатомета пророссийские наемники обстреливали укрепления сил АТО в районе Талаковка.

На Донецком направлении под огнем крупнокалиберных пулеметов противника оказались позиции Вооруженных Сил Украины возле Авдеевки, Новоселовки Второй, и дважды на подступах к Зайцевому.

Всего за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 23 раза нарушили перемирие. Во время 21 обстрела наши военные огнем с пехотного вооружения отвечали противнику.

За прошедшие сутки враг не применял минометы и другое тяжелое вооружение. В результате боевых действий потерь среди украинских воинов нет.

Украинская правда