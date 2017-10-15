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Польща відмовляється від кредиту МВФ у 9,2 мільярда доларів

Неділя, 15 жовтня 2017, 07:45

Польща хоче відмовитися від траншу МВФ у розмірі 9,2 мільярда доларів через "хороший стан економіки".

Про це на своїй сторінці у Twiiter написав віце-прем`єр і міністр фінансів Польщі Матеуш Моравецький.

"Ми відмовилися від кредитної лінії у розмірі 9,2 мільярда доларів США. Економіка в Польщі знаходиться в такому хорошому стані, що ми можемо це зробити", – заявив Моравецький.

За інформацією Reuters, на таке рішення вплинули надприбутки національного бюджету розміром в 4,9 мільярда злотих (1,36 мільярда доларів), отримані з січня по серпень. А також темпи економічного зростання, які, за інформацією відомства, за згаданий період склали майже 4%.

"Я прийняв рішення відмовитися від кредиту МВФ після аналізу макроекономічних параметрів, податкових даних, оцінки нашої бюджетної стабільності і валютних резервів", – сказав міністр.

Поки невідомо, чи збирається Польща розірвати або призупинити дію угоди з МВФ про гнучку кредитну лінію.

Як відомо, до кінця цього року польський уряд планує ввести податок на сезонних працівників з України.

"Українська правда" в Threads

Теми: МВФПольща
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