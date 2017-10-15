Польша отказывается от кредита МВФ в 9,2 миллиарда долларов

Польша хочет отказаться от транша МВФ в размере 9,2 миллиарда долларов по причине "хорошего состояния экономики".

Об этом на своей странице в Twiiter написал вице-премьер и министр финансов Польши Матеуш Моравецкий.

"Мы отказались от кредитной линии в размере 9,2 миллиарда долларов США. Экономика в Польше находится в таком хорошем состоянии, что мы можем это сделать", – заявил Моравецкий.

#Morawiecki: Rezygnujemy z $9,2mld linii kredytowej #IMF Polska gospodarka jest w tak dobrej sytuacji, że możemy to zrobić. @IMFNews pic.twitter.com/JtlxiHrWQw — MinisterstwoFinansów (@MF_GOV_PL) October 14, 2017

По информации Reuters, на такое решение повлияли сверхприбыли национального бюджета размером в 4,9 миллиарда злотых (1,36 миллиарда долларов), полученные с января по август. А также темпы экономического роста, которые, по данным ведомства, за указанный период составили почти 4%.

"Я принял решение отказаться от кредита МВФ после анализа макроэкономических параметров, налоговых данных, оценки нашей бюджетной стабильности и валютных резервов", – сказал министр.

Пока неизвестно, собирается ли Польша разорвать или приостановить действие соглашения с МВФ о гибкой кредитной линии.

Как известно, до конца этого года польское правительство планирует ввести налог на сезонных работников из Украины.