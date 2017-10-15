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Польша отказывается от кредита МВФ в 9,2 миллиарда долларов

Воскресенье, 15 октября 2017, 07:45

Польша хочет отказаться от транша МВФ в размере 9,2 миллиарда долларов по причине "хорошего состояния экономики".

Об этом на своей странице в Twiiter написал вице-премьер и министр финансов Польши Матеуш Моравецкий.

"Мы отказались от кредитной линии в размере 9,2 миллиарда долларов США. Экономика в Польше находится в таком хорошем состоянии, что мы можем это сделать", – заявил Моравецкий.

По информации Reuters, на такое решение повлияли сверхприбыли национального бюджета размером в 4,9 миллиарда злотых (1,36 миллиарда долларов), полученные с января по август. А также темпы экономического роста, которые, по данным ведомства, за указанный период составили почти 4%.

"Я принял решение отказаться от кредита МВФ после анализа макроэкономических параметров, налоговых данных, оценки нашей бюджетной стабильности и валютных резервов", – сказал министр.

Пока неизвестно, собирается ли Польша разорвать или приостановить действие соглашения с МВФ о гибкой кредитной линии.

Как известно, до конца этого года польское правительство планирует ввести налог на сезонных работников из Украины.

"Украинская правда" в Threads

Темы: МВФПольша
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