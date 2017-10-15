Під варту взяли підозрюваних у замаху на вбивство Радковського

Одеський суд прийняв рішення взяти під варту двох підозрюваних у замаху на вбивство заступника голови Одеської облради Олега Радковського.

Про це повідомила місцева прокуратура.

"За клопотанням прокуратури області 14 жовтня Київським районним судом м. Одеси заарештовано двох підозрюваних у замаху на вбивство заступника голови Одеської обласної ради Олега Радковського", - зазначено у повідомленні.

Як повідомлялося, 12 жовтня правоохоронці затримали імовірних виконавців замаху на першого заступника голови Одеської обласної ради Олега Радковського.

4 жовтня в центрі Одеси вчинили замах на заступника голови Одеської облради Олега Радковського, в результаті чого політик отримав п’ять кульових поранень.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 15 (Замах на злочин) та ст. 115(Умисне вбивство) ККУ.

8 жовтня Радковського прооперували хірурги приватного медичного закладу. Операція пройшла успішно.