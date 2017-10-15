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Міністри освіти України та Польщі поговорять про український освітній закон

Неділя, 15 жовтня 2017, 14:30

Посол Польщі в Україні Ян Пєкло анонсував зустріч на рівні міністром освіти України і Польщі для обговорення положень нового українського закону про освіту.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Така зустріч планується. Ми вважаємо за потрібне проведення подібних консультацій на рівні міністра освіти України Гриневич і міністра освіти Польщі", - сказав Пекло в неділю.

Відповідаючи на питання журналістів про ставлення польської сторони до мовної статті українського закону про освіту, посол уточнив, що Польща поділяє позицію України про необхідність вивчення української мови, але також вважають за потрібне забезпечення можливості вивчення рідної мови національними меншинами.

Він також наголосив на необхідності проведення двостороннього діалогу з цього питання. "Нам просто потрібно поговорити між собою і роз'яснити деякі моменти", - додав Пекло.

Нагадаємо, 25 вересня президент Порошенко підписав закон "Про освіту", яким в Україні запроваджується 12-річна середня освіта. Документ передбачає, що мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова - українська.

У Польщі, Румунії, Угорщині, Греції, Болгарії висловили стурбованість у зв'язку з нормами цього закону, що стосуються мови навчання представників національних меншин України.

26 вересня уряд Угорщини заявив, що буде блокувати всі подальші рішення Євросоюзу, спрямовані на зближення ЄС з Україною через закон "Про освіту".

Детальніше про конфлікт довкола освітнього закону читайте в статтях на "ЄвроПравді": "Угорський мовний шантаж: чи поховає Будапешт європейське майбутнє України"  та "Мовний конфлікт з Європою: як діяти Києву, щоб зберегти норми освітнього закону".

Європейська правда

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Теми: освітаПольщазаконодавство
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