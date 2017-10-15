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Главы МОН Украины и Польши поговорят об украинском образовательном законе

Воскресенье, 15 октября 2017, 14:30

Посол Польши в Украине Ян Пекло анонсировал встречу на уровне министров образования Украины и Польши для обсуждения положений нового украинского закона об образовании.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Такая встреча планируется. Мы считаем нужным проведение подобных консультаций на уровне министра образования Украины Гриневич и министра образования Польши", - сказал Пекло. 

Отвечая на вопрос журналистов об отношении польской стороны к языковой статье украинского закона об образовании, посол уточнил, что Польша разделяет позицию Украины о необходимости изучения украинского языка, но также считает нужным обеспечение возможности изучения родного языка национальными меньшинствами.

Он также подчеркнул необходимость проведения двухстороннего диалога по этому вопросу.

"Нам просто нужно поговорить между собой и разъяснить некоторые моменты", - добавил Пекло.

Как известно, 25 сентября президент Петр Порошенко подписал закон "Об образовании", которым в Украине вводится 12-летнее среднее образование. Верховная Рада приняла этот закон 5 сентября. Документ предусматривает, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык - украинский.

В Польше, Румынии, Венгрии, Греции, Болгарии выразили обеспокоенность в связи с нормами этого закона, касающимися языка обучения представителей национальных меньшинств.

26 сентября правительство Венгрии заявило, что будет блокировать все дальнейшие решения Европейского Союза, направленные на сближение ЕС с Украиной, из-за закона "Об образовании".

Подробнее о конфликте вокруг образовательного закона читайте в статьях "Венгерский языковой шантаж: похоронит ли Будапешт европейское будущее Украины" и "Языковой конфликт с Европой: как действовать Киеву, чтобы сохранить нормы образовательного закона".

Европейская правда 

Темы: образованиеПольшазаконодательство
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