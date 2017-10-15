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Тиллерсон: Дипломатические усилия по КНДР продлятся до падения первой бомбы

Воскресенье, 15 октября 2017, 17:38

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что американский президент хочет продолжать работать над дипломатическим решением северокорейской угрозы, но до "падения первой бомбы".

Об этом он заявил в интервью CNN.

Во время интервью госсекретарь сказал, что Трамп пытается "мотивировать действия" в отношении Северной Кореи, добавив, что президент хочет, чтобы было четко понятно, что военный вариант решения ситуации не исключен.

"Президент также дал мне понять, что он хочет, чтобы он (кризис - Ред.) был решен дипломатически", - сказал Тиллерсон.

"Он не стремится к войне", - добавил он.

По его словам, Трамп дал понять, что надо продолжать дипломатические усилия с Северной Кореей.

"Эти дипломатические усилия будут продолжаться до первого падения бомбы", - сказал Тиллерсон.

На следующей неделе США и Южная Корея проведут совместные военные учения, в которых примет участие американский авианосец USS Ronald Reagan.

КНДР пригрозила запустить ракеты в направлении острова Гуам, территории США, предостерегая, что "безрассудные шаги" США заставят Пхеньян принять меры. 

Европейская правда

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Темы: СШАКНДРядерное оружие
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