Тиллерсон: Дипломатические усилия по КНДР продлятся до падения первой бомбы
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что американский президент хочет продолжать работать над дипломатическим решением северокорейской угрозы, но до "падения первой бомбы".
Об этом он заявил в интервью CNN.
Во время интервью госсекретарь сказал, что Трамп пытается "мотивировать действия" в отношении Северной Кореи, добавив, что президент хочет, чтобы было четко понятно, что военный вариант решения ситуации не исключен.
"Президент также дал мне понять, что он хочет, чтобы он (кризис - Ред.) был решен дипломатически", - сказал Тиллерсон.
"Он не стремится к войне", - добавил он.
По его словам, Трамп дал понять, что надо продолжать дипломатические усилия с Северной Кореей.
"Эти дипломатические усилия будут продолжаться до первого падения бомбы", - сказал Тиллерсон.
На следующей неделе США и Южная Корея проведут совместные военные учения, в которых примет участие американский авианосец USS Ronald Reagan.
КНДР пригрозила запустить ракеты в направлении острова Гуам, территории США, предостерегая, что "безрассудные шаги" США заставят Пхеньян принять меры.