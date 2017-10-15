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Боевики сосредоточили огонь на луганском направлении, ранен военный

Воскресенье, 15 октября 2017, 19:05

В воскресенье в районе проведения АТО боевики нарушили "тишину" 9 раз, один украинский военный получил ранения.

Об этом вечером 15 октября сообщили в пресс-центре штаба АТО.

По данным штаба, огневая активность боевиков была сконцентрирована на Луганском направлении, где огонь велся из минометов калибра 82-мм возле Трехизбенки, из миномета и автоматического гранатомета - возле Новотошковского. 

Из стрелкового оружия огонь открывали на околицах Новоалександровки, где ранения получил украинский военный. Пострадавший находится в лечебном учреждении, его состояние удовлетворительное.

На донецком направлении были обстреляны окраины Опытного и Зайцево из противотанковых гранатометов, возле Водяного и Павлополя на Приморском направлении боевики вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Украинская правда

Темы: АТО
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