Кількість жертв вибуху у Сомалі сягнула 230 осіб

В результаті подвійного вибуху в столиці Сомалі Могадішо загинули щонайменше 230 осіб.

Про це заявив сенатор Абшир Мохамед Ахмед з посиланням на дані медиків, повідомляє CNN.

Внаслідок вибуху було пошкоджено будівлі та автомобілі.

За заявою міністерства закордонних справ, також руйнувань зазнала будівля посольства Катару.

Раніше повідомлялося про 189 загиблих і понад 200 поранених.

Теракт було здійснено в суботу, 14 жовтня. Начинена вибухівкою вантажівка вибухнула на одній з вулиць міста, поблизу якої розташовані ключові міністерства країни.

Президент країни Мохаммед Абдуллахі Мохамед оголосив три дні жалоби і закликав сомалійців відгукнутися на заклики лікарень про донорство крові для поранених.

Українська правда