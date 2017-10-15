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Количество жертв взрыва в столице Сомали увеличилось до 230

Воскресенье, 15 октября 2017, 21:56

В результате двойного взрыва в столице Сомали Могадишо погибли по меньшей мере 230 человек.

Об этом заявил сенатор Абшир Мохамед Ахмед со ссылкой на данные медиков, сообщает CNN.

В результате взрыва были повреждены здания и автомобили.

По заявлению министерства иностранных дел, также было повреждено здание посольства Катара. 

Ранее сообщалось о 189 погибших и более 200 раненых.

Теракт был совершен в субботу, 14 октября. Начиненный взрывчаткой грузовик взорвался на одной из оживленных улиц города, вблизи которой находятся ключевые министерства страны.

Президент страны Мохаммед Абдуллахи Мохамед объявил три дня траура и призвал сомалийцев откликнуться на отчаянное заявление больниц о донорстве крови для раненых.

Украинская правда 

Темы: теракт
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