Глави МЗС країн ЄС обговорять Іран і додаткові заходи щодо КНДР

Міністри закордонних справ країн-членів Євросоюзу в Люксембурзі обговорять хід виконання угоди щодо ядерної програми Ірану і ситуацію навколо Північної Кореї.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

У понеділок, 16 жовтня, в Люксембурзі міністри закордонних справ країн-членів Євросоюзу обговорять хід виконання Спільного всеосяжного плану дій (СВПД) з врегулювання іранської ядерної проблеми.

Зустріч пройде під головуванням верховного представника ЄС із закордонних справ і питань безпеки Федеріка Могеріні.

За даними джерел, міністри також розглянуть ситуацію навколо Північної Кореї.

Глави зовнішньополітичних відомств обговорять останні події на Корейському півострові, а також відповіді на виклики, які виникають у зв'язку з діяльністю КНДР в ядерній і ракетній сферах, відзначили джерела.

Міністри, як очікується, схвалять додаткові самостійні заходи, які б підкріплювали і посилювали санкції, запроваджені РБ ООН щодо Пхеньяна, відзначили джерела.

Міністри також обговорять, як ЄС могла б сприяти суворому виконанню резолюцій РБ ООН щодо КНДР усіма країнами-членами всесвітньої організації.

Міністри закордонних справ в ході зустрічі обговорять також ситуацію в Туреччині і співробітництво з цією країною в питаннях Сирії і Іраку та відносини з Іраном.

Раніше президент США Дональд Трамп пообіцяв розірвати ядерну угоду з Іраном, якщо Конгрес США не внесе поправки в закон, який регулює контроль за виконанням Іраном угоди.

У той же час Федеріка Могеріні заявила, що США не мають права в односторонньому порядку припинити участь в ядерній угоді і підкреслила, що Європейський союз разом з іншою частиною міжнародного співтовариства продовжує повністю підтримувати ядерну угоду з Іраном.