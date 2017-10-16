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Главы МИД стран ЕС обсудят Иран и дополнительные меры по КНДР

Понедельник, 16 октября 2017, 03:29

Министры иностранных дел стран-членов Евросоюза в Люксембурге обсудят ход выполнения соглашения по ядерной программе Ирана и ситуацию вокруг Северной Кореи.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

В понедельник, 16 октября, в Люксембурге министры иностранных дел стран-членов Евросоюза обсудят ход выполнения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию иранской ядерной проблемы.

Встреча пройдет под председательством верховного представителя ЕС по иностранным делам и вопросам безопасности Федерика Могерини.

По данным источников, министры также рассмотрят ситуацию вокруг Северной Кореи.

Главы внешнеполитических ведомств обсудят последние события на Корейском полуострове, а также ответы на вызовы, которые возникают в связи с деятельностью КНДР в ядерной и ракетной сферах, отметили источники.

Министры, как ожидается, примут дополнительные самостоятельные меры, которые бы подкрепляли и усиливали санкции, введенные СБ ООН в отношении Пхеньяна, отметили источники.

Министры также обсудят, как ЕС могла бы содействовать строгому выполнению резолюций СБ ООН по КНДР всеми странами-членами всемирной организации.

Министры иностранных дел в ходе встречи обсудят также ситуацию в Турции и сотрудничество с этой страной в вопросах Сирии и Ирака и отношения с Ираном.

Ранее президент США Дональд Трамп пообещал разорвать ядерное соглашение с Ираном, если Конгресс США не внесет поправки в закон, регулирующий контроль за выполнением Ираном соглашения.

В то же время Могерини заявила, что США не имеют права в одностороннем порядке прекратить участие в ядерной сделке и  подчеркнула, что Европейский союз вместе с остальной частью международного сообщества продолжает полностью поддерживать ядерное соглашение с Ираном.

Темы: ИранКНДРЕС
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