“Правий сектор” заявив, що до члена організації вдерлася СБУ

Прес-служба "Правого сектору" заявила, що співробітники Служби безпеки вдерлися помешкання у місті Вишневе до керівника організації у Київо-Святошинському районі Олександра Жамойдо.

Про йдеться на Facebook організації.

"14 жовтня об 23:30 співробітники "Альфа" разом з СБУ виломили двері і, лиш потім зачитавши постанову суду, збиралися провести обшук квартири. Та, певно, так швидко "клепали" постанову, що помилилися номером квартири, тому обшук не проводили. У "постанові" йшла мова про екстремізм та торгівлю зброєю", - заявили в організації.

Також, як стверджують в організації, правоохоронці приїхали разом з двома жінками у ролі понятих.

У "Правому секторі" розцінюють цей як спробу залякування.