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"Правый сектор" заявил, что к члену организации ворвалась СБУ

Понедельник, 16 октября 2017, 11:17

Пресс-служба "Правого сектора" заявила, что сотрудники Службы безопасности ворвались в городе Вишневое в дом к руководителю организации в Киево-Святошинском районе Александру Жамойдо.

Об этом говорится на Facebook организации.

"14 октября в 23:30 сотрудники "Альфа" вместе с СБУ выломали двери и, лишь затем зачитав постановление суда, собирались провести обыск квартиры. И, вероятно, так быстро "клепали" постановление, что ошиблись номером квартиры, поэтому обыск не проводили. В "постановлении" шла речь об экстремизме и торговле оружием", - заявили в организации.

Также, как утверждают в организации, правоохранители приехали вместе с двумя женщинами в роли понятых.

В "Правом секторе" расценивают это как попытку запугивания.

Темы: СБУПравый сектор
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