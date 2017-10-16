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Telegram в РФ оштрафували на 800 тисяч рублів за відмову співпрацювати з ФСБ

Понеділок, 16 жовтня 2017, 11:57

Суд в Москві оштрафував Telegram на 800 тисяч рублів за відмову виконати запит ФСБ про надання інформації для декодування повідомлень користувачів.

Про це повідомляє російський "Інтерфакс".

"Визнати Telegram Messenger LLP винним в скоєнні адміністративного правопорушення і призначити покарання у вигляді адміністративного штрафу в розмірі 800 тисяч рублів", - оголосила суддя Юлія Данильчик.

Відповідно до оголошених в суді матеріалів адміністративної справи, 12 липня цього року ФСБ направила запит в лондонський офіс Telegram про необхідність надання в термін до 16 липня інформації щодо шести телефонних номерів. Відповіді від Telegram не було.

Після цього, 31 серпня, ФСБ повідомила керівництво месенджера про намір скласти протокол про адміністративне правопорушення за невиконання федерального закону про зберігання, виконанні та передачі інформації, що і було зроблено 14 вересня.

Судове засідання пройшло за відсутності представників Telegram.

У свою чергу творець Telegram Павло Дуров оголосив, що має намір оскаржити рішення суду.

За словами Дурова, рішення "може бути оскаржене до тих пір, поки позов ФСБ не буде розглянуто суддею, який знайомий з основним законом Росії - її Конституцією".

Також Дуров оголосив набір юристів, "які хотіли б цим зайнятися" і мають "максимальний досвід у подібних справах".

Як повідомлялося, Telegram може припинити ділові зв'язки з Росією і Іраном, оскільки в цих країнах месенджер постійно стикається із звинуваченнями і обмеженнями з боку регулюючих органів.

Теми: РосіяФСБ
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