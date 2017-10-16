Telegram в РФ оштрафовали на 800 тысяч рублей за отказ сотрудничать с ФСБ

Суд в Москве оштрафовал Telegram на 800 тыс. рублей за отказ исполнить запрос ФСБ о предоставлении информации для декодирования сообщений пользователей.

Об этом сообщает российский "Интерфакс".

"Признать Telegram Messenger LLP виновным в совершении административного правонарушения и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 800 тысяч рублей", - огласила судья Юлия Данильчик.

Согласно оглашенным в суде материалам административного дела, 12 июля этого года ФСБ направила запрос в лондонский офис Telegram о необходимости предоставления в срок до 16 июля информации по шести телефонным номерам. Ответа от Telegram не последовало.

После этого, 31 августа, ФСБ уведомила руководство мессенджера о намерении составить протокол об административном правонарушении за неисполнение федерального закона о хранении, исполнении и передачи информации, что и было сделано 14 сентября.

Судебное заседание прошло в отсутствие представителей Telegram.

В свою очередь создатель Telegram Павел Дуров объявил, что намерен оспорить решение суда. По словам Дурова, решение "может быть обжаловано до тех пор, пока иск ФСБ не будет рассмотрен судьей, знакомым с основным законом России - ее Конституцией". Также Дуров объявил набор юристов, "которые хотели бы этим заняться" и имеют "максимальный опыт в такого рода делах".

Как сообщалось, Telegram может прекратить деловые связи с Россией и Ираном, поскольку в этих странах мессенджер постоянно сталкивается с обвинениями и ограничениями со стороны регулирующих органов.