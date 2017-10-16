Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Під Харковом знайшли тіло одного зі старшин батальйону "Азов"

Понеділок, 16 жовтня 2017, 14:17
Під Харковом знайшли тіло одного зі старшин батальйону Азов

Під Харковом знайшли тіло активіста полку "Азов" Віталія Княжеського - одного зі старшин батальйону "Азов" та активіста організації "Патріот України".

Про це у Facebook повідомив нардеп від Радикальної партії Ігор Мосійчук.

За його словами, тіло Княжеського (позивний "Вітус") знайшли у лісі у п'ятницю.

"Кажуть самогубство.  Ніби "Вітус" застрелився з рушниці. Не можу повірити", - зазначив Мосійчук.

Про загибель Княжеського також повідомили у "Азові", де він був одним зі старшин першого складу батальйону та відповідав за озброєння підрозділу. 

Похорони Княжеського відбулися 16 жовтня. 

 

Княжеський був заарештований за часів Януковича у справі "Захисників Римарської" та звільнений постановою ВРУ за списком Комітету визволення політв'язнів, в 2014 році знову був заарештований за участь в бою на вул.Римарська в Харкові, де розташована штаб-квартира "Патріот України", перебував під заставою та на поруках Ігоря Мосійчука.

У 2014 році брав участь у боях в зоні проведення АТО.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ХарківАТО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома

У Румунії фермери блокують рух вантажівок на пункті пропуску з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Харків
У передмісті Харкова прогриміли вибухи – ЗМІ
У Харкові знайшли застреленим поліцейського
Терехов звільнив відповідального за стан укриттів у Харкові
Останні новини
20:28
У Facebook виявили понад 100 фейкових роликів від імені Сунака
20:20
Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома
19:52
Байден: США передали Ірану приватне повідомлення про напади хуситів
19:46
Зеленський поговорив із лідерами коаліції Болгарії
19:33
Туск: Очікуватиму від України допомоги у вирішенні ситуації на кордоні
19:25
відеоЗеленський обговорив із главою МЗС Франції спільне виробництво дронів і артилерії
19:05
У США продовжують заборону на польоти літака Boeing 737 MAX 9 – Reuters
18:49
Найбільше атак відбито в суботу на Мар’їнському і Авдіївському напрямках – Генштаб
18:45
ЗМІ: Двох українців не пустили до Німеччини з Польщі
18:38
У неділю в Україні невеликий сніг, морози до -18°
Усі новини...
Реклама: