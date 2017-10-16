Под Харьковом нашли тело одного из старшин батальона "Азов"

Под Харьковом нашли тело активиста полка "Азов" Виталия Княжеского - одного из старшин батальона "Азов" и активиста организации "Патриот Украины".

Об этом в Facebook сообщил нардеп от Радикальной партии Игорь Мосийчук.

По его словам, тело Княжеского (позывной "Витус") нашли в лесу в пятницу.

"Говорят самоубийство. Якобы "Витус" застрелился из ружья. Не могу поверить", - отметил Мосийчук.

О гибели Княжеского также сообщили в "Азове", где он был одним из старшин первого состава батальона и отвечал за вооружение подразделения.

Похороны Княжеского состоялись 16 октября.

Княжеский был арестован при Януковиче по делу "Защитников Рымарской" и освобожден постановлением ВРУ по списку Комитета освобождения политзаключенных, в 2014 году снова был арестован за участие в бою на ул.Рымарской в Харькове, где расположена штаб-квартира "Патриот Украины", находился под залогом и на поруках Игоря Мосийчука.

В 2014 году принимал участие в боях в зоне проведения АТО.

Украинская правда