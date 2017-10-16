Художник Павленський підпалив "Банк Франції" у Парижі

Російський художник Петро Павленський підпалив у Парижі "Банк Франції".

Про це повідомила у Twitter фотограф Капуцин Анрі.

L'artiste russe Pavlenski arrêté par la police à 4h10 après avoir mis le feu à la Banque de France @afpfr @franceinfo pic.twitter.com/rGhzMMqhFp — Capucine Henry (@capucinema) October 16, 2017

У своєму пості Анрі стверджує, що після підпалу Павленського затримала поліція. Проте підтвердження цієї інформації поки немає.

Окрім того, у Twitter активістка Сара Константен пояснила вчинок художника тим, що він хотів "розпалити вогонь революції по всьому світу".

Pavlenski met le feu à la BF :"La renaissance de la France révolutionnaire déclenchera l’incendie mondial des révolutions." VIDEO TO COME DM pic.twitter.com/E0DDzFULhN — Sarah Constantin (@sarahconstantin) October 16, 2017

Також вона опублікувала фото Павленського на фоні банку, що палає.

Петро Павленський відомий своїми яскравими акціями. Наприклад, у 2012 році він зашив собі рот в знак підтримки групи Pussy Riot, учасниць якої в той час судили у Москві, а у 2013 році художник прибив свою мошонку до бруківки на Красній площі у столиці Росії - "метафора апатії, політичної індиферентності та фаталізму сучасного російського суспільства", пояснив згодом він свій вчинок.

Також 9 листопада 2015 року Павленський підпалив двері будівлі ФСБ на Луб'янській площі у Москві. Спочатку слідство звинуватило художника у "вандалізмі за мотивами ідеологічної ненависті" (стаття 214 кримінального кодексу), але потім перекваліфікувала справу на 243 статтю - "пошкодження об'єкту культурної спадщини".

Його звільнили з-під варти 8 червня 2016 року.