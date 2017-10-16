Художник Павленский поджег "Банк Франции" в Париже

Российский художник Петр Павленский поджег в Париже "Банк Франции".

Об этом сообщила в Twitter фотограф Капуцин Анри.

L'artiste russe Pavlenski arrêté par la police à 4h10 après avoir mis le feu à la Banque de France @afpfr @franceinfo pic.twitter.com/rGhzMMqhFp — Capucine Henry (@capucinema) October 16, 2017

В своем посте Анри утверждает, что после поджога Павленского задержала полиция. Однако подтверждения этой информации пока нет.

Кроме того, в Twitter активистка Сара Константен объяснила поступок художника тем, что он хотел "разжечь огонь революции по всему миру".

Pavlenski met le feu à la BF :"La renaissance de la France révolutionnaire déclenchera l’incendie mondial des révolutions." VIDEO TO COME DM pic.twitter.com/E0DDzFULhN — Sarah Constantin (@sarahconstantin) October 16, 2017

Также она опубликовала фото Павленского на фоне пылающего банка.

Петр Павленский известный своими яркими акциями. Например, в 2012 году он зашил себе рот в знак поддержки группы Pussy Riot, участниц которой в то время судили в Москве, а в 2013 году художник прибил свою мошонку к брусчатке на Красной площади в столице России - "метафора апатии, политической индифферентности и фатализма современного российского общества", пояснил впоследствии он свой поступок.

Также 9 ноября 2015 года Павленский поджег дверь здания ФСБ на Лубянской площади в Москве. Сначала следствие обвинило художника в "вандализме по мотивам идеологической ненависти" (статья 214 Уголовного кодекса), но затем переквалифицировала дело на 243 статью - "повреждение объекта культурного наследия".

Его освободили из-под стражи 8 июня 2016 года.