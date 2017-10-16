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Патрульні заламували жінці руки при затриманні: призначено розслідування

Понеділок, 16 жовтня 2017, 15:49
Патрульні заламували жінці руки при затриманні: призначено розслідування

У поліції призначили розслідування щодо дій патрульних, які при затриманні жінки у Києві заламували їй руки.

Про це повідомив начальник департаменту патрульної поліції Євгеній Жуков у Facebook.

"Запущено службове розслідування щодо тактичних дій співробітників патрульної поліції, оскільки є зауваження щодо їхніх дій під час затримання", - написав Жуков.

Окрім того, він оприлюднив відео затримання.

На запису видно, як патрульний кілька разів просить жінку пред’явити посвідчення водія для складення постанови про порушення правил дорожнього руху. Жінка відмовлялася, мотивуючи це тим, що вже раніше пред’являла посвідчення іншому патрульному.

Згодом жінка сіла в автомобіль, а патрульний витягнув її за руку, посилаючись на злісну непокору правоохоронцям. Після цього він заламав їй руки і надів наручники.

Раніше чоловік жінки Любомир Васильєв написав у Facebook, що патрульні при затриманні зламали руку Оксані Васильєвій, та опублікував відео затримання.

 

Також, з його слів, правоохоронці порвали пальто та поцарапали машину Оксани.

"Вона рухалась в авто в напрямку Хрещатика, поки не вперлась в перекриту поліцейськими вулицю Михайлівську. Як і інші водії, вона здійснила розворот в протилежний напрямок, в бік Львівської площі", - пояснив причину затримання Васильев.

На думку чоловіка, його жінка могла перетнути подвійну лінію, оскільки вулиця була перекрита.

Також він написав, що поліцейські не представились та не пред’явили посвідчень.

Українська правда

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