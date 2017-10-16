Патрульные заламывали женщине руки при задержании: идет расследование
В полиции назначили расследование действий патрульных, которые при задержании женщины в Киеве заламывали ей руки.
Об этом сообщил начальник департамента патрульной полиции Евгений Жуков в Facebook.
"Запущено служебное расследование по тактическим действиям сотрудников патрульной полиции, так как есть замечания по их действиям во время задержания", - написал Жуков.
Кроме того, он обнародовал видео задержания.
На записи видно, как патрульный несколько раз просит женщину предъявить водительское удостоверение для составления постановления о нарушении правил дорожного движения. Женщина отказывалась, мотивируя это тем, что уже ранее предъявляла удостоверение другому патрульному.
Впоследствии женщина села в автомобиль, а патрульный вытащил ее за руку, ссылаясь на злостное неповиновение правоохранителям. После этого он заломил ей руки и надел наручники.
Ранее муж женщины Любомир Васильев написал в Facebook, что патрульные при задержании сломали руку Оксане Васильевой, и опубликовал видео задержания.
Также, по его словам, правоохранители порвали пальто и поцарапали машину Оксаны.
"Она двигалась в авто в направлении Крещатика, пока не уперлась в перекрытую полицейскими улицу Михайловскую. Как и другие водители, она совершила разворот в противоположном направлении, в сторону Львовской площади", - пояснил причину задержания Васильев.
По мнению мужчины, его жена могла пересечь двойную линию, поскольку улица была перекрыта.
Также он написал, что полицейские не представились и не предъявили удостоверений.
Украинская правда