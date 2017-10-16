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Патрульные заламывали женщине руки при задержании: идет расследование

Понедельник, 16 октября 2017, 15:49
Патрульные заламывали женщине руки при задержании: идет расследование

В полиции назначили расследование действий патрульных, которые при задержании женщины в Киеве заламывали ей руки.

Об этом сообщил начальник департамента патрульной полиции Евгений Жуков в Facebook.

"Запущено служебное расследование по тактическим действиям сотрудников патрульной полиции, так как есть замечания по их действиям во время задержания", - написал Жуков.

Кроме того, он обнародовал видео задержания.

На записи видно, как патрульный несколько раз просит женщину предъявить водительское удостоверение для составления постановления о нарушении правил дорожного движения. Женщина отказывалась, мотивируя это тем, что уже ранее предъявляла удостоверение другому патрульному.

Впоследствии женщина села в автомобиль, а патрульный вытащил ее за руку, ссылаясь на злостное неповиновение правоохранителям. После этого он заломил ей руки и надел наручники.

Ранее муж женщины Любомир Васильев написал в Facebook, что патрульные при задержании сломали руку Оксане Васильевой, и опубликовал видео задержания.

 

Также, по его словам, правоохранители порвали пальто и поцарапали машину Оксаны.

"Она двигалась в авто в направлении Крещатика, пока не уперлась в перекрытую полицейскими улицу Михайловскую. Как и другие водители, она совершила разворот в противоположном направлении, в сторону Львовской площади", - пояснил причину задержания Васильев.

По мнению мужчины, его жена могла пересечь двойную линию, поскольку улица была перекрыта.

Также он написал, что полицейские не представились и не предъявили удостоверений.

Украинская правда

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