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Під посольством США протестують переселенці

Понеділок, 16 жовтня 2017, 16:26

У Києві біля посольства США переселенці проводять акцію протесту, вимагаючи перевірки, куди було витрачено кошти від США для допомоги переселенцям та постраждалим в результаті збройного конфлікту на сході України.

Як повідомляє "Громадське радіо", йдеться  не лише про гроші, надані Держдепартаментом США, а й взагалі про гроші, надані в рамках міжнародної підтримки, зокрема від ЄС та Японії.

Також учасники акції хочуть привернути увагу до порушення законодавства, яке забезпечує права переселенців.

 

Теми: переселенціСША
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