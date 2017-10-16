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Под посольством США протестуют переселенцы

Понедельник, 16 октября 2017, 16:26

В Киеве возле посольства США переселенцы проводят акцию протеста, требуя проверки, куда были потрачены средства от США для помощи переселенцам и пострадавшим в результате вооруженного конфликта на востоке Украины.

Как сообщает "Громадське радіо", речь идет не только о средствах, предоставленных Госдепартаментом США, но и в целом о средствах, предоставленных в рамках международной поддержки, в частности от ЕС и Японии.

Также участники акции хотят привлечь внимание к нарушению законодательства, обеспечивающего права переселенцев.

 

Темы: переселенцыСША
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