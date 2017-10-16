Аброськін: Замах на Радковського здійснили через бізнес-інтереси

Замах на вбивство заступника голови Одеської облради Олега Радковського було скоєний виключно через бізнес-інтереси.

Про це заявив перший заступник глави Нацполіції, начальник кримінальної поліції В’ячеслав Аброськін.

"У суботу двом підозрюваним обрано міру запобіжного заходу - тримання під вартою. Вже можна сказати, що замах на вбивство був скоєний виключно через бізнес-інтереси", - заявив він.

Як відомо, 4 жовтня до поліції Одеси надійшло повідомлення про те, що біля ресторану "Бабель-Фіш" на Грецькій, 5 невідомий чоловік, використовуючи вогнепальну зброю, скоїв замах на вбивство посадовця Одеської обласної ради Олега Радковського.

Чиновник представляє в Одеській облраді партію "Батьківщина". Радковський зазнав поранень у руку, ногу та поперек, йому забезпечили цілодобову охорону.

За даним фактом розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 15, ч. 1 ст. 115 КК.

12 жовтня працівники поліції Одещини встановили та затримали підозрюваних - мешканців Херсонської та Одеської областей.

В ході понад 30 обшуків вилучено зброю, яку було застосовано під час замаху на вбивство, транспортний засіб та різні речі, що використовували злочинці при скоєнні інших злочинів.

"Кількість вилученої зброї доволі значна й наразі встановлюється її походження", - повідомив Аброськін.

Українська правда