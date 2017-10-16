Путін підписав указ про санкції проти КНДР через рік після резолюції

Президент РФ Володимир Путін підписав указ про санкції щодо КНДР згідно з резолюцією Радбезу ООН від 30 листопада 2016 року.

Документ оприлюднено 16 жовтня на Офіційному інтернет-порталі правової інформації.

Указ містить перелік фізичних і юридичних осіб, пов'язаних з ядерною програмою КНДР або її програмою з балістичних ракет, на які поширюється дія обмежень, пише "Інтерфакс".

Розширюються списки товарів подвійного призначення та інших предметів, ввезення яких до КНДР заборонено через їх потенційне використання для ракетно-ядерних програм країни.

Згідно з указом, вводяться додаткові заборони на торгово-економічну, банківсько-фінансову та науково-технічну взаємодію з КНДР.

Зокрема, забороняється придбання у КНДР міді, нікелю, срібла і цинку, при цьому зберігається виняток для проекту щодо транзиту російського вугілля по лінії "РЖД" через північнокорейський порт Раджин для подальшого вивезення у треті країни.

Протягом 90 днів з дня ухвалення резолюції мають бути закриті усі представництва банків РФ в КНДР. Фізичним особам та організаціям забороняється фінансування підтримки ведення торгівлі з КНДР державними чи приватними каналами.

Припиняється науково-технічне співробітництво за участю осіб або груп, що представляють КНДР, за винятком обмінів в галузі медицини; збільшується список спеціальностей, за якими заборонено навчання на території держав-членів ООН північнокорейських громадян.

Забороняється поставка нових вертольотів і морських судів до КНДР; з держреєстрації має бути знято усі морські судна, що перебувають у власності або під контролем КНДР; посилюються заходи огляду повітряних і морських суден КНДР на території держав-членів ООН.

Також розширюються адресні рестрикції щодо ряду північнокорейських фізичних і юридичних осіб, а також списки продукції, у т.ч. "предмети розкоші", ввезення/вивезення яких до/з КНДР заборонено.

У свою чергу глава делегації КНДР, виступаючи 16 жовтня на пленарному засіданні Міжпарламентського союзу (МПС), який проходить в Санкт-Петербурзі, назвав санкції проти його країни державним тероризмом.

"Санкції проти КНДР спрямовані на повну зупинку зовнішньої торгівлі, навіть у тих областях, які стосуються виживання нашого народу. Це прояв державного тероризму", - заявив глава делегації КНДР, віце-спікер Верховного народного зібрання КНДР Ан Дон Чхун.