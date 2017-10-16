Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Путін підписав указ про санкції проти КНДР через рік після резолюції

Понеділок, 16 жовтня 2017, 19:23

Президент РФ Володимир Путін підписав указ про санкції щодо КНДР згідно з резолюцією Радбезу ООН від 30 листопада 2016 року.

Документ оприлюднено 16 жовтня на Офіційному інтернет-порталі правової інформації.

Указ містить перелік фізичних і юридичних осіб, пов'язаних з ядерною програмою КНДР або її програмою з балістичних ракет, на які поширюється дія обмежень, пише "Інтерфакс".

Розширюються списки товарів подвійного призначення та інших предметів, ввезення яких до КНДР заборонено через їх потенційне використання для ракетно-ядерних програм країни.

Згідно з указом, вводяться додаткові заборони на торгово-економічну, банківсько-фінансову та науково-технічну взаємодію з КНДР.

Зокрема, забороняється придбання у КНДР міді, нікелю, срібла і цинку, при цьому зберігається виняток для проекту щодо транзиту російського вугілля по лінії "РЖД" через північнокорейський порт Раджин для подальшого вивезення у треті країни.

Протягом 90 днів з дня ухвалення резолюції мають бути закриті усі представництва банків РФ в КНДР. Фізичним особам та організаціям забороняється фінансування підтримки ведення торгівлі з КНДР державними чи приватними каналами. 

Припиняється науково-технічне співробітництво за участю осіб або груп, що представляють КНДР, за винятком обмінів в галузі медицини; збільшується список спеціальностей, за якими заборонено навчання на території держав-членів ООН північнокорейських громадян.

Забороняється поставка нових вертольотів і морських судів до КНДР; з держреєстрації має бути знято усі морські судна, що перебувають у власності або під контролем КНДР; посилюються заходи огляду повітряних і морських суден КНДР на території держав-членів ООН.

Також розширюються адресні рестрикції щодо ряду північнокорейських фізичних і юридичних осіб, а також списки продукції, у т.ч. "предмети розкоші", ввезення/вивезення яких до/з КНДР заборонено. 

У свою чергу глава делегації КНДР, виступаючи 16 жовтня на пленарному засіданні Міжпарламентського союзу (МПС), який проходить в Санкт-Петербурзі, назвав санкції проти його країни державним тероризмом.

"Санкції проти КНДР спрямовані на повну зупинку зовнішньої торгівлі, навіть у тих областях, які стосуються виживання нашого народу. Це прояв державного тероризму", - заявив глава делегації КНДР, віце-спікер Верховного народного зібрання КНДР Ан Дон Чхун.

Теми: санкціїКНДРРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома

У Румунії фермери блокують рух вантажівок на пункті пропуску з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
санкції
Ірландія розслідує потрапляння їхніх деталей у "Шахеди" - прем’єр
Киргизстан продає Росії техніку для війни проти України, США готують санкції – WP
Зеленський: Світ повинен обмежити торгівлю з РФ, щоб жоден компонент не потрапив до зброї
Останні новини
20:28
У Facebook виявили понад 100 фейкових роликів від імені Сунака
20:20
Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома
19:52
Байден: США передали Ірану приватне повідомлення про напади хуситів
19:46
Зеленський поговорив із лідерами коаліції Болгарії
19:33
Туск: Очікуватиму від України допомоги у вирішенні ситуації на кордоні
19:25
відеоЗеленський обговорив із главою МЗС Франції спільне виробництво дронів і артилерії
19:05
У США продовжують заборону на польоти літака Boeing 737 MAX 9 – Reuters
18:49
Найбільше атак відбито в суботу на Мар’їнському і Авдіївському напрямках – Генштаб
18:45
ЗМІ: Двох українців не пустили до Німеччини з Польщі
18:38
У неділю в Україні невеликий сніг, морози до -18°
Усі новини...
Реклама: