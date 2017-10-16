Путин подписал указ о санкциях против КНДР через год после резолюции

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о санкциях в отношении КНДР, согласно резолюции Совбеза ООН от 30 ноября 2016 года.

Документ опубликован 16 октября на Официальном интернет-портале правовой информации.

Указ содержит перечень физических и юридических лиц, связанных с ядерной программой КНДР или ее программой по баллистическим ракетам, на которых распространяется действие ограничений, пишет "Интерфакс".

Расширяются списки товаров двойного назначения и других предметов, ввоз которых в КНДР запрещен из-за их потенциального использования для ракетно-ядерных программ страны.

Согласно указу, вводятся дополнительные запреты на торгово-экономическое, банковско-финансовое и научно-техническое взаимодействие с КНДР.

В частности, запрещается приобретение в КНДР меди, никеля, серебра и цинка, при этом сохраняется исключение для проекта по транзиту российского угля по линии ОАО "РЖД" через северокорейский порт Раджин для последующего вывоза в третьи страны.

В течение 90 дней со дня принятия резолюции требуется закрыть все представительства банков РФ в КНДР. Физическим лицам и организациям запрещается финансирование поддержки ведения торговли с КНДР по государственным и частным каналам. Приостанавливается научно-техническое сотрудничество с участием лиц или групп, представляющих КНДР, за исключением обменов в области медицины; увеличивается список специальностей, по которым запрещено обучение на территории государств-членов ООН северокорейских граждан. Запрещается поставка новых вертолетов и морских судов в КНДР; с госрегистрации должны быть сняты все морские суда, находящиеся в собственности или под контролем КНДР; ужесточаются меры досмотра воздушных и морских судов КНДР на территории государств-членов ООН.

Также расширяются адресные рестрикции в отношении ряда северокорейских физических и юридических лиц, а также списки продукции, включая "предметы роскоши", ввоз/вывоз которых в/из КНДР запрещены.

В свою очередь глава делегации КНДР, выступая 16 октября на пленарном заседании Межпарламентского союза (МПС), который проходит в Санкт-Петербурге, назвал санкции против его страны государственным терроризмом.

"Санкции против КНДР направлены на полную остановку внешней торговли, даже в тех областях, которые касаются выживания нашего народа. Это проявление государственного терроризма", - заявил глава делегации КНДР, вице-спикер Верховного народного собрания КНДР Ан Дон Чхун.