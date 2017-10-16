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В РФ заявили про "завершення операції у Сирії" найближчим часом

Понеділок, 16 жовтня 2017, 21:53

Операція в Сирії йде до завершення, але ще є кілька питань, які потребують термінового вирішення.

Про це заявив міністр оборони РФ Сергій Шойгу в ході зустрічі з главою військового відомства Ізраїлю Авігдором Ліберманом, пише "Інтерфакс".

"Операція (в Сирії) йде до завершення. Є кілька моментів, які вимагають термінового вирішення і вимагають обговорення перспективи подальшого розвитку ситуації в Сирії", - зазначив Шойгу.

Він заявив, що крім питань військового і військово-технічного співробітництва "головним і основним є питання, пов'язане з боротьбою з тероризмом і з ситуацією в регіоні".

Як відомо, Шойгу доповідав про наближення завершення війни у Сирії в Держдумі у лютому 2017 року. Тоді він заявив, що російські військові завдали серйозного удару по силах міжнародних терористів у Сирії та запобігли розпаду країни.

Теми: РосіяСиріявійна
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