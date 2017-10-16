В РФ снова заявили о скором "завершении операции в Сирии"

Операция в Сирии идет к завершению, но еще есть несколько вопросов, которые требуют срочного решения.

Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе встречи с главой военного ведомства Израиля Авигдором Либерманом, пишет "Интерфакс".

"Операция (в Сирии) идет к завершению. Есть несколько моментов, которые требуют срочного решения и требуют обсуждения перспективы дальнейшего развития ситуации в Сирии", - отметил Шойгу.

Он заявил, что кроме вопросов нашего военного и военно-технического сотрудничества "главным и основным является вопрос, связанный с борьбой с терроризмом и с ситуацией в регионе".

Как известно, Шойгу докладывал о скором окончании войны в Сирии в Госдуме в феврале 2017 года. Тогда он заявил, что российские военные нанесли серьезный удар по силам международных террористов в Сирии и предотвратили распад страны.