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На Мальте взорвали авто журналистки, которая писала про панамские офшоры

Вторник, 17 октября 2017, 00:31

На Мальте в результате взрыва автомобиля погибла журналистка Дафна Каруана Галиция, известная своими расследованиями коррупции в рамках проекта Panama Papers.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местную полицию.

По информации Reuters, машину с журналисткой взорвали во время движения у города Бидния на севере страны.

Также сообщается, что 15 дней назад Каруана Галиция заявила в полицию, что ей угрожают убийством.

Скандал вокруг Panama Papers разгорелся после того, как в начале апреля 2016 немецкая компания "Sueddeutsche Zeitung" опубликовала документы панамской юридической фирмы "Mossack Fonseca", в которых указывалось на широкое использование в мире оффшорных схем для уклонения от налогов. В документах содержатся данные о причастности ряда известных мировых деятелей к уклонению от налогов, отмывания денег и других махинаций.

Как известно, в этом списке фигурируют родственники или близкие люди председателя КНР, президента Украины, президента Азербайджана, королей Марокко и Саудовской Аравии, премьер-министра Великобритании. На основе этой публикации Генпрокуратура Панамы начала расследование.

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