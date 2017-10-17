Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Британії вирує ураган "Офелія", є загиблі

Вівторок, 17 жовтня 2017, 01:55

Жертвами урагану "Офелія" уже стали щонайменше три людини.

Про це повідомляє BBC.

Швидкість вітру на південному узбережжі Ірландії досягає 176 км/год. Влада оголосила погодні явища небезпечними для життя.

Аеропорти Единбурга, Манчестера, Белфаста і Дубліна повністю або частково скасували авіасполучення з островом Мен.

У різних районах Англії метеослужби поширили попередження про повені, що насуваються. Введено підвищені рівні небезпеки.

Як відомо, у вересні через ураган "Марія" у американському штаті Флорида постраждали 6 мільйонів жителів.

Теми: Велика Британіястихійне лихо
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома

У Румунії фермери блокують рух вантажівок на пункті пропуску з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Велика Британія
Розвідка Британії: РФ вивела в Чорне море свій корвет для перехоплення комерційних суден
Парламент Британії розкритикував уряд за "вкрай недостатні" санкції проти "ПВК Вагнер"
Британське МЗС побоюється атак Росії на цивільні кораблі в Чорному морі
Останні новини
20:28
У Facebook виявили понад 100 фейкових роликів від імені Сунака
20:20
Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома
19:52
Байден: США передали Ірану приватне повідомлення про напади хуситів
19:46
Зеленський поговорив із лідерами коаліції Болгарії
19:33
Туск: Очікуватиму від України допомоги у вирішенні ситуації на кордоні
19:25
відеоЗеленський обговорив із главою МЗС Франції спільне виробництво дронів і артилерії
19:05
У США продовжують заборону на польоти літака Boeing 737 MAX 9 – Reuters
18:49
Найбільше атак відбито в суботу на Мар’їнському і Авдіївському напрямках – Генштаб
18:45
ЗМІ: Двох українців не пустили до Німеччини з Польщі
18:38
У неділю в Україні невеликий сніг, морози до -18°
Усі новини...
Реклама: