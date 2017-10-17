У Британії вирує ураган "Офелія", є загиблі

Жертвами урагану "Офелія" уже стали щонайменше три людини.

Про це повідомляє BBC.

Швидкість вітру на південному узбережжі Ірландії досягає 176 км/год. Влада оголосила погодні явища небезпечними для життя.

Аеропорти Единбурга, Манчестера, Белфаста і Дубліна повністю або частково скасували авіасполучення з островом Мен.

У різних районах Англії метеослужби поширили попередження про повені, що насуваються. Введено підвищені рівні небезпеки.

Як відомо, у вересні через ураган "Марія" у американському штаті Флорида постраждали 6 мільйонів жителів.