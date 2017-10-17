Туреччина продовжила режим надзвичайної ситуації

Турецький уряд у понеділок, 16 жовтня, продовжив дію надзвичайного стану ще на три місяці.

Про це повідомляє DW.

За інформацією DW, рішення ще мають схвалити депутати парламенту, більшість з яких входять до складу партії президента Реджипа Ердогана.

Але опозиція закликає скасувати цей режим, бо він, за її словами, обмежує громадянські права та свободи.

Як відомо, у липні минулого року у Стамбулі пройшла невдала спроба перевороту, після якого було звільнено понад 2 тисячі суддів.