Турция продлила режим чрезвычайного положения

Турецкое правительство в понедельник, 16 октября, продлил действие чрезвычайного положения еще на три месяца.

Об этом сообщает DW.

По информации DW, решение еще должны одобрить депутаты парламента, большинство из которых входят в состав партии президента Реджипа Эрдогана.

Но оппозиция призывает отменить этот режим, потому что он, по ее словам, ограничивает гражданские права и свободы.

Как известно, в июле прошлого года в Стамбуле прошла неудачная попытка переворота, после которого было уволено более 2 тысяч судей.