Жінка підірвалася на розтяжці між Майорським і Зайцевим

У лісосмузі між селищами Майорське та Зайцеве 34-річна жінка натрапила на розтяжку, її госпіталізували.

Поліції Бахмутського відділу повідомили про це інцидент 16 жовтня о 17:40.

"Мешканка окупованої Амвросіївки, перебуваючи біля Майорського, зійшла з дороги в лісосмугу, де підірвалася на розтяжці", – встановили правоохоронці.

У результаті вибуху жінка отримала травми тулуба та кінцівок. Постраждалу доставили до лікарні міста Бахмут.

Проводиться перевірка. Вирішується питання про внесення відомостей в Єдиний реєстр досудових розслідувань з попередньою кваліфікацією за ст.258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).

Поліція закликає громадян бути обережними у районах поблизу лінії розмежування, не сходити з автошляху, не виходити до лісосмуг.