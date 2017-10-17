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Женщина подорвалась на растяжке между Майорским и Зайцево

Вторник, 17 октября 2017, 08:51

В лесополосе между поселками Майорское и Зайцево 34-летняя женщина попала на растяжку, ее госпитализировали.

Полиции Бахмутского отдела сообщили об этом инциденте 16 октября в 17:40.

"Жительница оккупированной Амвросиевки, находясь возле Майорского, сошла с дороги в лесополосу, где подорвалась на растяжке", – установили правоохранители.

В результате взрыва женщина получила травмы туловища и конечностей. Пострадавшую доставили в больницу города Бахмут.

Проводится проверка. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований с предварительной квалификацией по ст.258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт).

Полиция призывает граждан быть осторожными в районах вблизи линии разграничения, не сходить с автодороги, не выходить в лесополосу.

Темы: ДонбассДонецкая область
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