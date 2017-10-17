Женщина подорвалась на растяжке между Майорским и Зайцево

В лесополосе между поселками Майорское и Зайцево 34-летняя женщина попала на растяжку, ее госпитализировали.



Полиции Бахмутского отдела сообщили об этом инциденте 16 октября в 17:40.



"Жительница оккупированной Амвросиевки, находясь возле Майорского, сошла с дороги в лесополосу, где подорвалась на растяжке", – установили правоохранители.



В результате взрыва женщина получила травмы туловища и конечностей. Пострадавшую доставили в больницу города Бахмут.



Проводится проверка. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований с предварительной квалификацией по ст.258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт).



Полиция призывает граждан быть осторожными в районах вблизи линии разграничения, не сходить с автодороги, не выходить в лесополосу.