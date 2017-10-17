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Силовики заблокували групу активістів у дворі на Грушевського

Вівторок, 17 жовтня 2017, 15:50
скріншот

Близько ста нацгвардійців і поліцейських не випускають з двору на вулиці Грушевського в Києві групу активістів.

Це випливає з прямого відеовключення з місця подій, яке публікує у Facebook народний депутат Сергій Лещенко.

Лещенко опинився одним із заблокованих у дворі, що неподалік від стадіону імені Валерія Лобановського, за адресою Музейний провулок, 2б.

Правоохоронці перекрили арку, яка є єдиним виходом із закритого подвір'я. Як зауважив нардеп, нацгвардійці з перших кількох рядів кордону одягнені у світловідбиваючі жилети з символікою Одеси.

Ситуація виникла через те, що активісти хотіли винести туристичні намети.

Лещенко спробував пройти скрізь кордон, показуючи посвідчення депутата, але його не пропустили.

Він сказав нацгвардійцю, що закон про скасування депутатської недоторканості ще не ухвалено, тож правоохоронці не мають права його затримувати.

"Ви порушуєте Конституцію", - заявив він.

Але і це не дало жодної користі. При цьому керівник нацгвардійців кілька разів повторював, що "зараз пропустимо".

Депутат зробив спробу знайти інший вихід з подвір'я, але такого не виявилося.

Пізніше в кадр потрапила ще одна депутат ВР - Надія Савченко, яка також опинилася серед заблокованих активістів.

Ще деякий час потому Лещенку все ж вдалося проштовхнутися вздовж стіни повз правоохоронців і вийти на вулицю Грушевського. Він проніс із собою один намет. Депутат повідомив, що півтори години не міг цього зробити.

Як вдалося з'ясувати кореспонденту "Української правди" на місці події, поліція заблокувала у дворі машини з наметами для мітингуючих під Верховною Радою.

Однак попри це, люди з авто розвантажують намети і передають їх іншим мітингувальникам, які підійшли з боку Жовтневого палацу.

 
Попри зусилля силовиків, активісти знайшли обхідний шлях переправлення наметів до ВР
фото: Роман Романюк

Євген Кізілов, Роман Романюк, УП 

"Українська правда" в Threads

Теми: Верховна РадаНацгвардіяполіціяакціїмітинги
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