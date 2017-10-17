Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Патрульні зупинили суддю-рецидивіста напідпитку

Вівторок, 17 жовтня 2017, 17:14

Патрульна поліція на Київщині зупинила суддю, яка керувала автомобілем у стані алкогольного сп'яніння.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

"Поліція вже втретє за рік складає адміністративний протокол на чиновника. Жінку відсторонено від керування, а автомобіль доставлено на майданчик тимчасового утримання", - розповідають правоохоронці.

За їхніми даними, у вівторок вранці на вулиці Привокзальній у Білій Церкві поліцейські зупинили автомобіль із явними механічними пошкодженнями, характерними для ДТП. Як з'ясувалося, за кермом перебувала суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області і була вона з "явними ознаками алкогольного сп’яніння".

Також виявилося, що термін тимчасового дозволу на право керування автомобілем закінчився.

Відносно чиновниці складено адміністративні протоколи за статтями 130 та 126 Кодексу України про адміністративні правопорушення - керування транспортними засобами у стані сп`яніння та без відповідних документів.

 
 

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: судполіціяавтонадзвичайна подіяКиївська область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома

У Румунії фермери блокують рух вантажівок на пункті пропуску з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
суд
Коломойський вступає у судову справу на боці росіянина-олігарха щодо конфіскації активів VS Energy
Вибухи в Шевченківському суді: ДБР розслідує всі обставини
Справа Чауса: чи може апеляція ВАКС злити одну із найгучніших справ НАБУ 
Останні новини
20:50
Байден про прихід до влади уряду Туска в Польщі: Це дуже добре
20:28
У Facebook виявили понад 100 фейкових роликів від імені Сунака
20:20
Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома
19:52
Байден: США передали Ірану приватне повідомлення про напади хуситів
19:46
Зеленський поговорив із лідерами коаліції Болгарії
19:33
Туск: Очікуватиму від України допомоги у вирішенні ситуації на кордоні
19:25
відеоЗеленський обговорив із главою МЗС Франції спільне виробництво дронів і артилерії
19:05
У США продовжують заборону на польоти літака Boeing 737 MAX 9 – Reuters
18:49
Найбільше атак відбито в суботу на Мар’їнському і Авдіївському напрямках – Генштаб
18:45
ЗМІ: Двох українців не пустили до Німеччини з Польщі
Усі новини...
Реклама: