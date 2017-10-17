Патрульні зупинили суддю-рецидивіста напідпитку

Патрульна поліція на Київщині зупинила суддю, яка керувала автомобілем у стані алкогольного сп'яніння.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

"Поліція вже втретє за рік складає адміністративний протокол на чиновника. Жінку відсторонено від керування, а автомобіль доставлено на майданчик тимчасового утримання", - розповідають правоохоронці.

За їхніми даними, у вівторок вранці на вулиці Привокзальній у Білій Церкві поліцейські зупинили автомобіль із явними механічними пошкодженнями, характерними для ДТП. Як з'ясувалося, за кермом перебувала суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області і була вона з "явними ознаками алкогольного сп’яніння".

Також виявилося, що термін тимчасового дозволу на право керування автомобілем закінчився.

Відносно чиновниці складено адміністративні протоколи за статтями 130 та 126 Кодексу України про адміністративні правопорушення - керування транспортними засобами у стані сп`яніння та без відповідних документів.

Українська правда