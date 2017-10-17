Патрульные остановили пьяного судью-рецидивиста

Патрульная полиция остановила в Киевской области судью, управлявшую автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

"Полиция уже третий раз за год составляет административный протокол на чиновника. Женщину отстранили от управления, а автомобиль доставлен на площадку временного содержания", - рассказывают правоохранители.

По их данным, во вторник утром на улице Привокзальной в Белой Церкви полицейские остановили автомобиль с явными механическими повреждениями, характерными для ДТП. Как выяснилось, за рулем находилась судья Белоцерковского горрайонного суда Киевской области и была она с "явными признаками алкогольного опьянения".

Также оказалось, что срок временного разрешения на право управления автомобилем истек.

Относительно чиновницы составлены административные протоколы по статьям 130 и 126 Кодекса Украины об административных правонарушениях - управление транспортными средствами в состоянии опьянения и без соответствующих документов.

Украинская правда