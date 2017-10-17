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Освіта нацменшин: Україна та Польща підпишуть новий документ

Вівторок, 17 жовтня 2017, 17:38

Україна та Польща розроблять спільний документ, в якому підтвердять дотримання міжнародних зобов’язань щодо забезпечення прав меншин на освіту рідною мовою.

Про це 17 жовтня за підсумками зустрічі з міністром національної освіти Республіки Польща Анною Залевською сказала міністр освіти та науки України Лілія Гриневич, повідомляє Укрінформ.

"Ми зараз розпочали роботу над спільним документом, декларацією, яка підтверджує наші зобов'язання між нашими сторонами в частині можливості забезпечення і гарантування права польської меншини навчатися рідною мовою. При цьому ми дотримуємося принципу розширення навчання українською мовою", - сказала Гриневич.

Вона наголосила, що цей принцип вже реалізується в польських школах України, де частина предметів вже викладаються українською мовою.

Гриневич також повідомила, що наразі в Україні є 5 шкіл з польскою мовою навчання. На етапі базової і старшої школи частина предметів викладається українською мовою. Також за її словами, така практика існує в Польщі в школах, де навчаються представники української громади.

"На період імплементації закону нам було важливо почути підтвердження дотримання міжнародних угод, дати інформацію та заспокоїти поляків України, що сторони гарантують навчання рідною мовою", - сказала Залевська.

Як повідомила Залевська, документ буде опрацьовано протягом 2-3 днів.

Також 26 жовтня у Львові відбудеться круглий стіл з освітянами - представниками польської громади в Україні, на якому обговорять процес імплементації закону про освіту, зокрема, які предмети викладати польською, які - українською, визначення принципу співвідношення предметів різними мовами викладання.

"Це залежить від спрямування школи, кадрового потенціалу шкіл", - уточнила Гриневич.

Як відомо, 5 вересня Верховна Рада ухвалила закон "Про освіту", яким, зокрема, запроваджують 12-річну середню освіту, а мовою освітнього процесу в навчальних закладах визнають державну мову – українську.

В Угорщині, Румунії, Польщі, Болгарії й Греції висловили стурбованість у зв'язку з нормами цього закону, що стосуються мови навчання представників національних меншин України.

12 жовтня Парламентська асамблея Ради Європи засудила мовну норму нового закону про освіту без консультацій із представниками нацменшин і закликала Україну врахувати всі без винятку рекомендації Венеційської комісії.

На думку Порошенка, висновки Ради Європи щодо закону України про освіту і наслідки переговорів із сусідніми країнами можна врахувати в новій редакції закону про середню освіту.

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Теми: Польщамоваосвіта
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