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Образование нацменьшинств: Украина и Польша подпишут новый документ

Вторник, 17 октября 2017, 17:38

Украина и Польша разработают совместный документ, в котором подтвердят соблюдение международных обязательств по обеспечению прав меньшинств на образование на родном языке.

Об этом 17 октября по итогам встречи с министром национального образования Республики Польша Анной Залевской сказала министр образования и науки Украины Лилия Гриневич, сообщает Укринформ.

"Мы сейчас начали работу над совместным документом, декларацией, подтверждающей наши обязательства между нашими сторонами в части возможности обеспечения и гарантирования права польского меньшинства учиться на родном языке. При этом мы придерживаемся принципа расширения обучение на украинском языке", - сказала Гриневич.

Она подчеркнула, что этот принцип уже реализуется в польских школах Украины, где часть предметов уже преподаются на украинском языке.

Гриневич также сообщила, что сейчас в Украине есть 5 школ с польским языком обучения. На этапе базовой и старшей школы часть предметов преподается на украинском языке. Также по ее словам, такая практика существует в Польше в школах, где учатся представители украинской общины.

"На период имплементации закона нам было важно услышать подтверждение соблюдения международных соглашений, дать информацию и успокоить поляков Украины, что стороны гарантируют обучение на родном языке", - сказала Залевская.

Как сообщила Залевская, документ будет обработан в течение 2-3 дней.

Также 26 октября во Львове состоится круглый стол с педагогами - представителями польской общины в Украине, на котором обсудят процесс имплементации закона об образовании, в частности, какие предметы будут преподавать на польском, какие – на украинском, определение принципа соотношения предметов на разных языках преподавания.

"Это зависит от направления школы, кадрового потенциала школ", - уточнила Гриневич.

Как известно, 5 сентября Верховная Рада приняла закон "Об образовании", которым, в частности, вводят 12-летнее среднее образование, а языком образовательного процесса в учебных заведениях признают государственный язык - украинский.

В Венгрии, Румынии, Польши, Болгарии и Греции выразили обеспокоенность в связи с нормами этого закона, касающиеся языка обучения представителей национальных меньшинств Украины.

12 октября Парламентская ассамблея Совета Европы осудила языковую норму нового закона об образовании без консультаций с представителями нацменьшинств и призвала Украину учесть все без исключения рекомендации Венецианской комиссии.

По мнению Порошенко, выводы Совета Европы относительно закона Украины об образовании и последствия переговоров с соседними странами можно учесть в новой редакции закона о среднем образовании.

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Темы: Польшаязыкобразование
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