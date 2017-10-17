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У Києві виявили схрон з вибухівкою і боєприпасами

Вівторок, 17 жовтня 2017, 20:35

У столиці Національна поліція спільно зі Службою безпеки провела обшуки, під час яких правоохоронці вилучили зброю, боєприпаси і вибухівку.

Про це повідомив перший заступник голови Національної поліції В’ячеслав Аброськін.

"Обшуки ще тривають. Наголошую, що це – не останній крок Служби безпеки і Національної поліції, спрямований на недопущення заходів з дестабілізації ситуації в державі", – підкреслив В’ячеслав Аброськін.

Він також зазначив, що після проведення всіх необхідних експертиз особа, яка зробила цей схрон, буде притягнута до кримінальної відповідальності.

Заступник голови Служби безпеки України Віктор Кононенко зазначив, що вилучені правоохоронцями предмети могли бути використані під час сьогоднішніх подій біля Верховної Ради України та провокування сутичок, які могли мати негативні наслідки.

"Ми чітко розуміємо, хто зробив цю "закладку" і хто мав намір придбати спецзасоби. Я вважаю, що в рамках кримінального провадження ці особи будуть ідентифіковані і їх вина буде доведена", – зазначив Віктор Кононенко.

 
схрон з боєприпасами
mvs.gov.ua
 
схрон з боєприпасами
mvs.gov.ua

Як відомо, 17 жовтня на площі навпроти Верховної Ради зібрався кількатисячний мітинг за зняття депутатської недоторканності, зміну виборчого законодавства та створення антикорупційного суду.

У день проведення акції радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк заявив, що наближена до нардепа Семена Семенченка людина зберігала зброю.

Пізніше мітингувальники встановили кілька наметів перед Верховною Радою.

Теми: Київзброяполіція
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