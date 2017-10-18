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Син убитої на Мальті журналістки звинувачує владу країни

Середа, 18 жовтня 2017, 01:56

Син мальтійської журналістки, яка загинула в результаті вибуху автомобіля, звинуватив у події владу Мальти, яку він назвав "мафіозною державою".

Про це пише BBC.

"Моя мати була навмисно убита через те, що вона стала на шляху між верховенством закону і тими, хто намагався його порушити", - заявив син загиблої Метью Каруана Галісія, який перебував недалеко від місця трагедії.

У своєму пості у Фейсбуці, опублікованому через кілька годин після того, як Метью відчайдушно намагався витягнути матір з палаючого автомобіля, він звинуватив мальтійську поліцію в некомпетентності, а органи влади - у безкарності.

"Коли державні структури стають недієздатними, журналіст часто виявляється єдиною людиною, здатною закликати до законності", - додав Метью Каруана Галісія, який також працює журналістом.

Представник уряду Мальти Курт Фаруджа відкинув звинувачення в державній безвідповідальності і пообіцяв провести серйозне і ретельне розслідування.

Прем'єр-міністр Мальти і лідер Лейбористської партії Джозеф Мускат, якого Дафне Каруана Галісія на початку цього року звинуватила в корупції, сказав, що беззастережно засуджує цей варварський напад на людину і свободу думки.

Уряд Мальти звернувся за допомогою в розслідуванні вбивства журналістки до американського ФБР.

53-річна журналіст-розслідувач Дафне Каруана Галісія загинула в результаті вибуху, який знищив її автомобіль незабаром після того, як вона покинула свій будинок в районі Бідніжа, біля міста Мост в північній частині острова.

Каруана Галісія брала участь у міжнародному проекті  Panama Papers. На початку 2017 року вона повідомила, що дружина прем’єра Джозефа Муската ймовірно володіє офшорною компанією, яка отримувала гроші з банківських рахунків з Азербайджану.

Журналістка була відома своїм блогом, де вона публікувала розслідування випадків корупції за участю вищих посадових осіб Мальти.

Останній запис в її блозі з'явився приблизно за півгодини до загибелі. За два тижні до цього Галісія повідомила поліцію, що отримує погрози.

"Українська правда" у Threads

Теми: вбивство
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